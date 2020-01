Ventimiglia. Incidente sul lavoro nel cantiere del costruendo porto di Ventimiglia, dove – secondo le prime e frammentarie informazioni – un operaio è caduto da un’impalcatura facendo un volo di circa due metri.

Sul posto sono accorsi il personale sanitario del 118 e un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia. Presente anche la polizia del locale commissariato.

L’operai è caduto nell’area dei parcheggi in circostanze ancora da chiarire. Si è slogato una spalla ed è stato portato in ospedale in codice giallo di media gravitá.