Ventimiglia. Una quarantina di persone ha salutato il 2020 con un tuffo nello specchio acqueo antistante il lungomare Varaldo, a Ventimiglia, nei pressi del confine con Camporosso Mare.

Cappelli da babbo natale in testa e tanto coraggio, i temerari si sono lanciati in acqua dopo una corsetta sulla spiaggia. Complice il sole e il mare calmissimo, l’esperienza non è stata, così hanno detto i protagonisti, troppo “traumatica”.