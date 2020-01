Ventimiglia. Una grossa frana ha interamente occupato parte della carreggiata di corso Toscanini. É successo in serata. La strada da e verso Latte è al momento chiusa al traffico veicolare all’altezza di località Ville fino allo svincolo della galleria.

Sul posto vigili del fuoco, polizia e carabinieri. Presente anche il sindaco Gaetano Scullino per un sopralluogo. In arrivo anche i vigili del fuoco di Savona per verificare che non ci siano persone intrappolate.

In un primo momento si è ipotizzato di evacuare un’abitazione che si trova al di sotto del punto in cui si è verificata la frana, ma il provvedimento non si è reso necessario poiché la casa risulta attualmente vuota. Le macerie hanno inoltre colpito con violenza una palma di circa sei metri di altezza che ha divelto la ringhiera di protezione e che ora rischia di abbattersi sull’abitazione sottostante.