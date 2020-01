Ventimiglia, flash mob delle Sardine Ponentine per la Giornata della Memoria: il video trailer

Ventimiglia. In occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria, le Sardine Ponentine, con la co-organizzazione di 6000sardine di Bologna, hanno organizzato per il 26 gennaio un flash mob dalle 18,30, dal titolo “La cattiva memoria fabbrica mentitori” a Ventimiglia, presso la piazzetta di via Sir Thomas Hanbury.

L’evento fa parte di “La Liguria non si lega”: flash mob ed eventi organizzati per il mese di gennaio in piazze e teatri di varie città della Liguria

Ecco il video trailer dell’iniziativa: