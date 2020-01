Ventimiglia, due vittorie e un pareggio per le giovanili

Ventimiglia. Ancora un buon fine settimana per gli under granata, i soli ad essere scesi in campo delle giovanili ventimigliesi. Bilancio: due vittorie e un pareggio.

Gli under 17 hanno pareggiato (3-3) nello scontro di vertice in casa dell’Imperia. Per il Ventimiglia i gol sono stati messi a segno da Saccà, Mei e Fortin.

Al Morel gli under 16 si sono imposti sull’Atletico Argentina al termine di un incontro molto combattuto e terminato 4-3 (per i granata doppietta di Pievi, Comi su rigore e Fava).Una vittoria che allontana i granata dalle parti basse della classifica.

Infine gli under 15, sempre al Morel, hanno letteralmente travolto la Taggese: 10-0, reti granata di Schittzer (3), Lorenzi, Bertone (2), Bacigaluppi, Scarfò, Giglio e Marra. Con questi 3 punti il Ventimiglia consolida ulteriormente il primato in classifica.