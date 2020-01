Ventimiglia, corso di primo soccorso all’istituto “Fermi Polo Montale”

Ventimiglia. La dirigente scolastica Antonella Costanza ha curato e implementato l’attivazione di strumenti culturali e esperenziali all’interno dell’istituto «Fermi Polo Montale», tra i quali un progetto atto alla prevenzione degli infortuni e alla sensibilizzazione degli studenti ai gesti di primo soccorso.

«Imparare a riconoscere le situazioni di pericolo e le circostanze che richiedono l’intervento di un adulto o dell’ambulanza, apprendere il funzionamento di un defibrillatore e imparare manovre di primo soccorso come il massaggio cardiaco, la disostruzione delle vie aeree e il primo intervento nel trauma sono le principali nozioni che studentesse e studenti dell’Istituto Fermi Polo Montale di via Roma 61 « Plesso M. Polo» sezione Servizi per la sanità e l’assistenza sociale hanno acquisito partecipando al percorso formativo “Primo soccorso a scuola”, realizzato dal prof. Antonio Gallo. Anche questi sono strumenti per una cittadinanza attiva e consapevole, per rafforzare nelle nostre giovani e nei nostri giovani la capacità e la volontà di partecipare alla costruzione e al miglioramento di una società più attiva e solidale.

Portare questa conoscenza all’interno degli istituti scolastici significa sviluppare tra i giovani una cultura del primo soccorso per renderli consapevoli che le proprie capacità ed i propri comportamenti possono fare la differenza. In tal modo sarà possibile incrementare sensibilmente la cultura della sicurezza e l’efficacia degli interventi in emergenza: rappresenta una maniera concreta affinché il rischio che si verifichino eventi drammatici, facilmente evitabili, si riduca drasticamente».

Il diplomato in Servizi per la sanità e l’assistenza sociale può:

– trovare occupazione presso strutture comunitarie pubbliche e private, ad esempio:

– residenze sanitarie, strutture ospedaliere, centri diurni, case di riposo centri ricreativi, strutture per disabili, ludoteche, comunità di recupero, case famiglia, mense aziendali con ruolo di animatore socio educativo; ed in generale può svolgere tutte quelle mansioni in cui sono richieste abilità tecniche di osservazione, di dinamiche di gruppo, di comunicazione interpersonale, e utilizzazione di abilità ludiche e di animazione e operare in qualità di educatore nelle scuole dell’infanzia, Operatore Socio Sanitario (con integrazione di moduli didattici da effettuare dal terzo anno scolastico, addetto all’assistenza di base, Insegnante tecnico pratico negli Istituti Superiori Professionali.

Si ricorda che le iscrizioni scadono il 31 gennaio. L’Istituto Fermi Polo Montale metterà a disposizione due docenti per tutti quei genitori che hanno avuto problemi ad effettuare l’iscrizione on line e potranno quindi recarsi presso la sede di via Roma 61 per l’aiuto necessario.