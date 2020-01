Ventimiglia si schiera apertamente contro la mafia e lo fa con un gesto carico di significato: intitolando una piazza ai giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte.

Il sindaco della città, Gaetano Scullino, durante la propria campagna elettorale aveva promesso che, in caso di vittoria, avrebbe reso omaggio ai due uomini e oggi, giovedì 23 gennaio, le sue parole si sono trasformate in realtà. «Per me è motivo di grande soddisfazione perché noi qui a Ventimiglia siamo per la legalità, siamo contro ogni forma di prevaricazione, sono contro la malavita organizzata e su queste basi porteremo avanti la nostra amministrazione», ha dichiarato il primo cittadino.

Per l’occasione ospite speciale è stato Salvatore Borsellino, fratello del giudice la cui vita venne spezzata il 19 luglio del 1992, quando venne ucciso insieme alla sua scorta mentre si recava a casa della madre. «Sono felice che il Sindaco abbia dedicato questa piazza anche ai ragazzi della scorta, erano dei servitori dello stato che hanno sacrificato la loro vita per noi e sapevano che stare vicino a Paolo dopo l’assassinio di Falcone voleva dire sacrificare la vita», racconta Salvatore.

«Paolo e Giovanni erano cresciuti insieme - prosegue - ed erano cresciuti insieme anche a tanti ragazzi con cui avevano giocato e che poi erano diventati criminali. Paolo alcuni di quei ragazzi con cui aveva giocato a palla tra le strade di Palermo si è trovato a doverli processare nella sua missione da giudice», racconta Salvatore.

Presenti i membri dell’amministrazione comunale, le autorità civili, militari e religiose, tra cui il presidente del gruppo Falcone Borsellino di Genova Giuseppe Carbone, il presidente del consiglio regionale Edoardo Rixi, i sindaci e gli amministratori del comprensorio.