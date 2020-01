Ventimiglia, comprano un cosmetico in farmacia e vincono una crociera

Ventimiglia. Acquistano un cosmetico da 12 euro e vincono una crociera. E’ successo a una giovane coppia: Valentina, 26 anni, e Marco, 30 anni. Si sono recati presso la farmacia Roja, al civico 134 di corso Limone Piemonte, a Roverino, e quando, dopo l’acquisto, hanno passato la propria tessera clienti nell’apposito macchinario per partecipare alla lotteria, si sono visti assegnare una crociera MSC “all inclusive” per due persone. Un sogno, per Marco e Valentina, che potranno fare la loro prima crociera nel Mediterraneo senza spendere nulla.

“Ogni anno nella nostra farmacia diamo circa 300 premi, il più ambito è ovviamente la crociera – spiega Cristina Neuhoff, che insieme al marito Silvio Falco gestisce la farmacia – Siamo contenti che il premio sia andato a questi due giovani, è stato emozionante vedere la loro reazione: non credevano ai loro occhi quando hanno vinto”.

Per partecipare alla lotteria basta avere la tessera che la farmacia distribuisce gratuitamente ai propri clienti. Oltre alla normale raccolta punti, due volte all’anno per chi acquista prodotti diversi dal farmaco, ogni dieci euro di spesa si ha la possibilità di tentare la vincita. Tra i circa 300 premi, oltre alla crociera, anche un televisore 50 pollici di ultima generazione, un aspirapolvere senza fili e una bicicletta.