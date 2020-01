Ventimiglia, cerimonia di premiazione del concorso Presepi Poveri il giorno dell’Epifania

Ventimiglia. Come ultraventennale tradizione il 6 gennaio, festa dell’Epifania, nella chiesa di san Michele si svolgerà la cerimonia di premiazione del Concorso Presepi Poveri, XXIII edizione, alle 15.30, seguirà un concerto di musica classica a cura del maestro Andrea Verrando, al clavicembalo, e la soprano Melissa Briozzo con musiche di Vivaldi, Schubler, Bach, Zipoli, Hendel, Haydn.

Il concerto sarà l’occasione per il Comitato pro Centro Storico, organizzatore dell’evento, di scambiare con gli amici i saluti e gli auguri al termine delle festività natalizie e per raccogliere offerte pro Spes Auser di Ventimiglia. E’ previsto, per la gioia di grandi e piccini, l’arrivo della Befana.

Gli organizzatori ringraziano la città di Ventimiglia, il Sindaco e l’Assessore alla Cultura e Spettacolo per la

concessione del patrocinio e del supporto tecnico, la parrocchia della Cattedrale, il Sestiere Burgu la Spes, il

maestro Andrea Verrando, Melissa Briozzo, e tutti quanti vorranno partecipare con la loro graditissima presenza.