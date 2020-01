Ventimiglia celebra la Giornata della memoria con lo spettacolo teatrale “Non solo loro”

Ventimiglia. In occasione del Giorno della memoria, la sezione soci Coop Liguria di Ventimiglia promuove lo spettacolo teatrale in ricordo delle vittime della Shoah “Non solo loro” dell’associazione Liber Theatrum, con la regia di Diego Marangon e il patrocinio della Città di Ventimiglia.

L’appuntamento, a ingresso libero, è per venerdì 24 gennaio alle 21, presso il Teatro Comunale di Ventimiglia. Al mattino, è prevista una replica dedicata alle classi della scuola secondaria.

Per il settimo anno consecutivo “Liber theatrum” affronta, con un nuovo spettacolo teatrale, il dramma dell’Olocausto, occupandosi in questo caso della persecuzione nazista che non ha colpito solo gli ebrei, ma tante altre ‘categorie’ di persone.

Zingari, omosessuali, testimoni di Geova, antinazisti, partigiani, semplici prigionieri di guerra e esseri umani classificati come “vite indegne di essere vissute” si devono aggiungere infatti al conto di uno dei più grandi

stermini dell’umanità.

«È importante – afferma il regista e autore dello spettacolo Diego Marangon – che queste vicende, troppo spesso dimenticate, siano narrate, soprattutto in un momento in cui i rigurgiti di odio trovano sempre più spazio nelle nostre piazze e nei proclami di chi ha pochi scrupoli e manca di memoria storica».

Le iniziative sono a carattere gratuito. La cittadinanza è invitata.