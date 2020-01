Ventimiglia. Due giorni con il fiato sospeso, ma alla fine Carmelo, il cinghiale “adottato” da alcuni cittadini alle Gianchette, è salvo. A catturarlo è stato un veterinario esperto di fauna selvatica arrivato da Parma su sollecito delle Iene Vegane, l’associazione formata da volontarie che opera da mesi a Ventimiglia per tutelare gli ungulati ed altri animali.

Carmelo (che in realtà è un cinghiale femmina) era entrato nei giardini pubblici Tommaso Reggio la sera di lunedì 6 gennaio. Da quel momento il parco era stato chiuso proprio per la cattura dei suini. Ieri, le guardie regionali aveva catturato Asia, sorella di Carmelo, addormentandola per poi trasferirla in un ranch a Camporosso. Nonostante i ripetuti tentativi, con il secondo cinghiale non si era riusciti a fare altrettanto. Questa mattina la corsa contro il tempo: alle Iene Vegane era stato dato un ultimatum di 4 ore per prendere il cinghiale vivo. Altrimenti sarebbe stato abbattuto per consentire la riapertura dei giardini al pubblico.

Ma prendere Carmelo non è stato né facile né scontato. Spaventato dai precedenti tentativi di catturarlo, il cinghiale non si avvicinava più nemmeno alle volontarie che cercavano di chiamarlo, lanciandogli del cibo. Un colpo preciso sparato dalla mano esperta del veterinario di Parma con una carabina utilizzata per la telesedazione ha fatto sì che tutto andasse per il meglio.

All’operazione ha assistito il consigliere comunale Eleonora Palmero (Lega) che ha subito avvisato telefonicamente il sindaco Gaetano Scullino.