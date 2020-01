Ventimiglia Calcio, Scappatura non basta: il Ceriale vince al Morel

Ventimiglia. Le vacanze natalizie non fanno bene al Ventimiglia del campionato di Promozione, sconfitto in casa (1-3) dal Ceriale: ora i granata scivolano in decima posizione. E in vista c’è un incontro con il Bragno tutt’altro che semplice.

I savonesi si sono dimostrati più concreti, il Ventimiglia troppo prevedibile. Ai padroni di casa, per la verità, mancavano tre pedine importanti: Salzone in attacco, Leggio a centrocampo ed Eugeni in difesa. Da segnalare l’esordio in prima squadra di Bestagno, attualmente in forza alla juniores.

Il Ceriale è passato in vantaggio dopo 24 minuti, ha realizzato Donà smarcato da un cucchiaio di un compagno. Dopo pochi minuti ha raddoppiato Sfinjari, al termine di una bella azione personale conclusa da un tiro sul primo palo che ha sorpreso Scognamiglio.

Nella ripresa il Ventimiglia ha subito accorciato grazie a un’incornata di Scappatura in seguito a punizione. Poi ha avuto due occasioni, con Gallo e ancora Scappatura, per agguantare il pari. A tredici minuti dal 90′, invece, è arrivato il terzo gol del Ceriale mentre il Ventimiglia era sbilanciato in avanti per un calcio d’angolo: ripartenza savonese e rete di Insolito.

Ventimiglia Calcio-Ceriale 1-3

Reti: 24′ Donà (C), 30′ Sfinjari (C), 51′ Scappatura (V), 78′ Insolito (C)

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Gallo, Peirano, Serra, Addiego, Musumarra, Oliveri, A. Rea, Ventre, Scappatura, Trotti. A disposizione: Zunino, Bestagno, Sparma, Falone, Micu, Serpe, Calcopietro, Scortichini, Morscio. Allenatore: Luccisano

Ceriale: Scola, Donà, Fantoni, Radoini, Prudente, Setti, Bonifazio, Antonelli, Insolito, Caredda, Sfinjari. A disposizione: Ebe, Masha, Bertolaso, Gervasi, Bellinghieri, Ricotta, Naoui, Cutuli),. Allenatore: Biolzi

(Video di franKone Foto Video)