Ventimiglia Calcio, la juniores mette ko la Villanovese: granata sempre in vetta

Ventimiglia. La juniores del Ventimiglia Calcio archivia la pratica Villanovese con un 5-0 che lascia poco spazio ai commenti: e conferma il primo posto in classifica con 35 punti.

Sabato prossimo la madre di tutte le partite in casa della Veloce, squadra che tallona i granata dal secondo posto: un incontro importantissimo anche se non decisivo, poiché ci sarà ancora tutto il girone di ritorno per (eventualmente) recuperare.

La cronaca: i ragazzi di Bevilacqua hanno avuto vita dura a realizzare la prima rete. Al Morel ci sono voluti 35 minuti per veder capitolare i savonesi, merito soprattutto di Neri, portiere della Villanovese che per oltre mezz’ora ha parato tutto il parabile.

Ad andare per primo in gol Salzone, che ha girato in rete un bel cross di Sparma. Nella ripresa è ancora Sparma a dribblare mezza difesa ospite e a servire Verbicaro che non sbaglia. Triplica Salzone al termine di uno scambio con Verbicaro. La quarta rete porta la firma di Currò che batte Neri con un tiro di punizione all’incrocio dei pali. Il cinque a zero arriva su rigore procurato e realizzato da Uberti.

Ventimiglia Calcio-Villanovese 5-0

Reti: 35′ Salzone, 55′ Verbicaro, 61′ Salzone, 73′ Currò, 87′ Uberti (rig.)

Ventimiglia Calcio: A.Macrì, Carminati, Cioffi, Scortichini, Morscio, Salzone, Sparma, Falone, Verbicaro, Morabito, Fazzari. A disposizione: Zunino, Comandè, Vagnetti, Maccapani, Currò, Uberti, Occhipinti, G.Macrì. Allenatore: Bevilacqua.

Villanovese: Neri, Ventura, Mocenigo, Bloise, Martini, Consavella, Seghizzi, Dagrada, Frumento, Medesani, Fontana. A disposizione: Falzone, Gallo, Fahiri, Ricordo. Allenatore: Vio