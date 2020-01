Ventimiglia Calcio, juniores messa ko da Veloce Savona: primo posto addio

Ventimiglia. La juniores della Veloce batte (2-1) il Ventimiglia e lo scavalca in classifica di due punti. I savonesi balzano al primo posto in classifica (a quota 37) ma, come commenta l’allenatore granata Bevilacqua: «dobbiamo solo lavorare sodo e pensare che l’attuale svantaggio è assolutamente recuperabile». Da non perdere di vista nemmeno il Taggia che, a sua volta, si trova a due punti dal Ventimiglia.

La Veloce è passata in vantaggio al 19′ con Zoppi al quale ha risposto il granata Alessio Sammartano. La rete decisiva, al 70′, del savonese Pasquino. L’arrembaggio finale del Ventimiglia non è servito a modificare le sorti dell’incontro. I ragazzi di Bevilacqua possono recriminare per un gol annullato a Sparma (probabilmente regolare) e per un rigore (atterramento in area di Vinciguerra) non concesso dall’arbitro.

Veloce Savona-Ventimiglia Calcio 2-1

Reti: 19′ Zoppi, 65′ A.Sammartano, 70′ Pasquino

Veloce Savona: Barile, Zamboni, Realini, Grasso, Pasquino, Shaba, Murialdo, Penna, Lamberti, Cicogna, Zoppi. A disposizione: Castrovisi, Pastorino, Pellegrini, Testori, Vanzillotta, Rosso, Torrini, Castagna, Rapetti. Allenatore: Musso

Ventimiglia Calcio: Saccani, Carminati, Micu, Scortichini, A.Sammartano, Bestagno, Sparma, Currò, Verbicaro, Morabito, Fazzari. A disposizione: Vinciguerra, Maccapani, Cioffi, Vagnetti, Uberti, D. Rea, Saccà, Falone. Allenatore: Bevilacqua