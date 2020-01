Ventimiglia Calcio, i granata 2005 ricordano mamma Valeria

Ventimiglia. «Tutto il gruppo 2005 vuole abbracciare la famiglia Schittzer e rivolgere un pensiero a mamma Valeria che alla ripresa del campionato non è più seduta in tribuna con noi ma si è solo spostata un po’ più in là… in una tribuna speciale da dove continuerà a sostenere e tifare tutta la squadra» – scrive la società del Ventimiglia Calcio a nome dei granata 2005.