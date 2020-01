Ventimiglia Calcio, Alessio Santanocito passa all’Entella

Ventimiglia. Alessio Santanocito, centrocampista della under 15 granata col vizio del gol, passa all’Entella, società calcistica di Chiavari attualmente in serie B (e ora ad un passo dalla A).

Per il giovane Alessio, nato il primo marzo del 2005, uno dei punti di forza della squadra allenata da Sergio Soncin, comincia una grande avventura: frequenterà le scuole nel Levante ligure e sarà ospitato nel convitto biancazzurro.

Notato dagli osservatori dell’Entella in più occasioni, Santanocito è stato espressamente richiesto per la under 15 di Chiavari. In passato era già stato convocato da alcune squadre professionistiche (a cominciare dal Genoa) per vari provini. Nei prossimi giorni sono in programma i primi allenamenti con i coetanei del Levante.

Per il settore giovanile del Ventimiglia Calcio piazzare un ragazzo in una società importante è l’ennesima soddisfazione ma anche il segnale di una grande vitalità.