Ventimiglia, brutta caduta per il nonno di Alessio Vinci: ricoverato al Santa Corona

Ventimiglia. Vincenzo Ferraro, nonno di Alessio Vinci, diciottenne ventimigliese trovato morto in circostanze misteriose a Parigi un anno fa, si trova al momento ricoverato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a causa di una brutta caduta.

L’uomo, prima di recarsi alla messa in memoria del nipote Alessio, ha deciso di fare sosta in un bar, ma al momento di recarsi in bagno ha preso la porta sbagliata, cadendo per le scale dello scantinato. L’impatto è stato violento e ha battuto la testa. Le sue condizioni sarebbero gravi.