Ventimiglia. Sono state da poco aperte le iscrizioni on line alla scuola superiore, molti ragazzi delle scuole medie si stanno già iscrivendo negli Istituti scelti, altri stanno ancora riflettendo sulla scelta migliore da fare. Si tratta infatti di una scelta molto importante per il futuro: si piantano già i semi per quella che sarà un domani l’attività lavorativa di tanti giovani.

Le scuole sono tante, le scelte a volte difficili, per questo è importante raccogliere tante informazioni e cercare di sapere il più possibile sulla scuola che si andrà a frequentare. Ecco perché i professori Maria Cristina Fuganti, Mattia Rebaudo e Francesco Maceli, docenti di materie tecniche del corso Geometri- Cat stanno svolgendo, in collaborazione con i docenti di tecnologia delle scuole medie locali, una serie di laboratori tipici del corso e della professione del geometra.

I docenti, insieme ad un gruppo di studenti delle classi terza e quarta stanno svolgendo molte interessanti dimostrazioni per presentare il corso Geometri-Cat attraverso laboratori pratici che prevedono l’uso delle strumentazioni professionali del geometra:

– la stazione totale, che permette di rilevare distanze (fino a 3000 metri!) ed angoli

– il GPS professionale, che permette di localizzare punti con precisione di alcuni centimetri (tenete conto che il GPS dei telefoni cellulari ha un’approssimazione di alcuni metri)

– ed il drone, che permette di scattare ortofoto (cioè fotografie perfettamente orizzontali dall’alto) e di effettuare video al fine di monitorare lo stato di coperture o la situazione di terreni situati in luoghi impervi e difficilmente raggiungibili. In particolare il drone sta riscuotendo un grandissimo successo fra gli studenti, alcuni hanno persino provato a pilotarlo e sono rimasti stupiti della precisione e della stabilità di questo strumento (in alcuni casi è stata fatta una dimostrazione anche all’interno delle classi!).

Presentare agli studenti delle terze medie il corso Geometri-Cat e gli strumenti della professione ha come obiettivo la diffusione della conoscenza del mestiere del geometra e del tecnico topografo: si tratta di una proficua sinergia e di una occasione di raccordo fra le scuole media e superiore, resa possibile grazie anche alla disponibilità dei docenti delle

scuole medie locali, motivati ad orientare i propri studenti nel modo migliore.

Il codice meccanografico per l’iscrizione on line, da farsi entro il 31 gennaio 2020: corso Geometri-CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) IMTD00101B. Per informazioni contattare la dirigente scolastica Antonella Costanza al

numero telefonico 0184/351716.