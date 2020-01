Vendita ex Enaip di Ventimiglia, chiesto il patteggiamento per il liquidatore della Civitas

Imperia. Si è svolta ieri davanti al gup del Tribunale di Imperia Anna Bonsignorio, l’udienza preliminare dell’inchiesta inerente la vendita dell’ex Enaip, immobile che faceva parte del patrimonio della partecipata comunale Civitas. Dodici gli imputati, finiti a processo con l’accusa di turbativa d’asta, truffa ai danni dello stato, peculato e falso. Secondo gli inquirenti, la vendita dell’ex Enaip sarebbe avvenuta per un importo di vendita inferiore al proprio valore di mercato.

L’udienza si è aperta con una domanda di patteggiamento per il principale imputato, il commercialista di Siena Massimo Fruschelli, che nel 2012 venne incaricato dai commissari prefettizi di liquidare la patrimoniale Civitas. Nel corso dell’udienza sono state presentate anche un’eccezione di competenza territoriale, presentata dal fotografo Valerio Balice, e di alcune memorie difensive.

I fatti. Secondo l’accusa, l’immobile Civitas sarebbe stato venduto al prezzo di 550mila euro, anziché 1milione e 80mila euro e il denaro così ricavato sarebbe stato spartito tra gli indagati – anziché essere consegnato al Comune – grazie a una serie di falsi rimborsi, false fatturazioni e altri stratagemmi finanziari avvenuti con un vorticoso giro societario. Il Comune di Ventimiglia ha già annunciato l’intenzione di costituirsi in giudizio, come parte offesa, chiedendo un risarcimento per il danno di immagine – stimato in non meno di 364mila euro – all’apertura del processo. Il pm Luca Scorza Azzarà ha chiesto un termine per esaminare le memorie e valutare l’istanza di patteggiamento, così il giudice ha aggiornato l’udienza al prossimo 22 aprile.

Gli imputati:

Valerio Balice, 35 anni di Roma;

Giorgio Bresciani, 50 anni di Lucca;

Stefano Capodacqua, 53 anni di Roma;

Milko Dalla Mora, 40 anni di Ventimiglia;

Domenico De Turris, 58 anni di Brindisi;

Massimo Fruschelli, 48 anni di Siena;

Emiliano Maffia, 47 anni di Valle dell’Angelo, in provincia di Salerno;

Maria Grazia Miceli, 71 anni di Ventimiglia;

Daniele Muscariello, 42 anni di Roma;

Alfredo Padovan, 61 anni di Broni (Pavia);

Alessandro Rossi, 47 anni di Ventimiglia;

Manuele Santelli, 48 anni di Firenze.