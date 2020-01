Imperia. Varato nel porto del capoluogo “Progetto Mediterranea” 2020/2022, una vera e propria spedizione ideata dallo scrittore e marinaio Simone Perotti.

L’iniziativa culturale e scientifica che che percorrerà a vela tutto il Mediterraneo coinvolgerà ad ogni tappa di salire a bordo dell’imbarcazione, un ketch armato a cutter di 18 metri, intellettuali, artisti, filosofi e operatori culturali.

di 2 Galleria fotografica Progetto Mediterranea 2020/2022



L’obiettivo è favorire la diffusione della cultura nautica, una delle radici autentiche della cultura del Mediterraneo. Si tratta di un’ulteriore spedizione, che fa seguito a quella quinquennale partita nel 2014.

Il progetto è stato illustrato nel dettaglio nell’ Auditorium del Museo Navale di Imperia alla presenza delle scuole cittadine.

Partner dell’iniziativa è la Go Imperia, società in house del Comune, che cura la disponibilità del posto barca.

«Si tratta di un progetto di altissimo livello e la Città di Imperia è orgogliosa di esserne la base», sottolinea l’assessore alla Cultura, Marcella Roggero. «Mediterranea è una sorta di laboratorio galleggiante. È uno stimolo a non gettare l’ancora nei preconcetti ma ad aprirsi al confronto con idee, riflessioni ed esperienze diverse. In fondo il porto, come rimarca sempre il sindaco Claudio Scajola, è uno strumento per proiettarsi nel resto del mondo, non solo economicamente ma anche culturalmente».