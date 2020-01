L'iniziativa

Vallecrosia, spettacolo teatrale interattivo in lingua inglese per gli alunni dell’istituto Andrea Doria foto

Una proposta dell'associazione Bell Beyond, accolta favorevolmente dagli insegnanti dell'istituto, convinti dell'importanza di far avvicinare gli alunni alla lingua inglese in modo spontaneo e giocoso

Vallecrosia. Ieri mattina gli alunni dell‘istituto Andrea Doria, dall’ultimo anno della materna fino alla seconda media, sono stati coinvolti in uno spettacolo teatrale interattivo in lingua inglese. Giovani attori di madre lingua inglese hanno entusiasmato i bambini e i ragazzi, che hanno partecipato attivamente agli spettacoli diventando piccoli e disinvolti attori. Una proposta dell’associazione Bell Beyond, accolta favorevolmente dagli insegnanti dell’istituto, convinti dell’importanza di far avvicinare gli alunni alla lingua inglese in modo spontaneo e giocoso.

