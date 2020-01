Vallecrosia. Intorno all’una della scorsa notte, i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia sono intervenuti presso la lavanderia Troia di via San Rocco per domare le fiamme divampate da un’asciugatrice, probabilmente a seguito di un cortocircuito.

A lanciare l’allarme è stato un dipendente della lavanderia, che mentre stava caricando merce su un furgone, si è accorto del rogo. Per spegnere l’incendio e bonificare l’area, i vigili del fuoco hanno lavorato per oltre due ore.

Numerosi asciugamani e accappatoi sono andati distrutti.