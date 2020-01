Vallebona. Come ogni anno il paese ha celebrato l’Epifania. Il pomeriggio è stato animato dallo spettacolo di un Mangiafuoco, dalla musica della Banda Musicale di Vallebona e dall’arrivo della Befanina, che ha portato tanti doni ai bambini che l’aspettavano in piazza. L’ottava edizione dell’evento è stata organizzata dall’Associazione Culturale “A Cria”, dalla Pro Loco di Vallebona, in collaborazione con il Comune.

A mezzanotte, come da tradizione, invece è stata bruciata la Befana “au Fogü di Bambin”. Un rito che ha raccolto anche quest’anno tante persone intorno al fuoco messe in sicurezza grazie alla protezione civile.

di 19 Galleria fotografica Vallebona, Befana “au fogu” 2020









Quest’anno la Befana era accompagnata da tante “piccole befane” e da una rappresentazione di Greta Thunberg. Chi ha lavorato per realizzarla ha messo in evidenza la Befana che teneva la testa della ragazzina svedese, nota attivista per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico. Un richiamo ad una tematica ambientale importante, messa in risalto da Greta con discorsi e manifestazioni nel 2019, con l’augurio che nel nuovo anno le cose possano cambiare in meglio.

In uno scenario scintillante e scoppiettante la vecchia signora è bruciata acclamata dalla folla con fischi e urla. Piano piano poi il “fogü du Bambin”, acceso durante la vigilia di Natale, si è spento dicendo così “addio” ad ogni festività.