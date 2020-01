Vallebona in lutto per la scomparsa di Felicina Rossi, la persona più longeva del paese

Vallebona è in lutto per la scomparsa di Rossi Felicina. Era conosciuta da tutti come Lina de Moraglia.

Ha lasciato la figlia Edda e la sua famiglia all’età di 103 anni. Era la persona più longeva che abbia mai avuto Vallebona nell’arco della sua storia, visto che nessun altro nativo o abitante del paese ha mai raggiunto questa età.

Nata a Vallebona il 6 giugno del 1916 in via Maggiore, oggi via Guglielmi Giuseppe, da Giovanni Battista e Guglielmi Antonietta, della famiglia dei “Muraglia”, si trasferì nel 1936 a Bordighera dove per molti anni ha gestito il “Corriere dei Fiori” in piazza Mazzini. Apparteneva alla famiglia de I Campanai, cosiddetti perché dediti al suono delle campane durante la giornata, alle festività, per i funerali, i matrimoni, i battesimi o per quando si doveva avvisare la gente che c’era un incendio e si doveva accorrere in soccorso.

I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale dell’Immacolata Concezione, Terra Santa, a Bordighera. La salma verrà poi portata nel cimitero di Arziglia.