Va a ruba l’album con le figurine di calciatori, dirigenti e allenatori del Ventimiglia Calcio

Ventimiglia. Sta letteralmente andando a ruba l’album con le figurine di calciatori, dirigenti e allenatori del Ventimiglia Calcio.

«Se volete sapere tutto, ma proprio tutto, della società granata non dovete far altro che procurarvi il fascicoletto 2019-20. La prima edizione è letteralmente sparita, se ne sta ora ristampando – in fretta – una nuova.

L’album è anche un bel ricordo da conservare, soprattutto per i tanti papà e mamme che seguono i loro figli nell’attività sportiva» – dice la società granata.