Una sfilata di Vip al Casinò per lanciare il Festival, il jet set si veste in abiti storici

Sanremo. Una parata di Vip tra le poltroncine rosse del Teatro del Casinò, alla vigilia del Festival, battezzerà il supporto di The Mall al panorama degli eventi collaterali che faranno da corollario alla settantesima edizione della kermesse canora. E’ questo il progetto a cui starebbero lavorando Rai Pubblicità (società della Rai che si occupa di trovare gli sponsor per le manifestazioni collaterali) e il management dell’azienda con sede a Scandicci che in Valle Armea ha inaugurato, meno di un anno fa, il cosiddetto outlet del lusso.

I contorni dell’evento sono ancora da definire, ma si tratterebbe di vedere stelle del calibro di Belen e Pippo Baudo “sfilare” vestiti in abiti storici, indossati a loro tempo dagli artisti che hanno fatto la storia del Festival della Canzone. La parata di star dovrebbe tenersi a porte chiuse, davanti a un pubblico selezionato. E’ stata ipotizzata, però, la registrazione della manifestazione che verrebbe trasmessa in differita sul piccolo schermo come lancio della prima puntata.

E non è tutto. Dall’accordo emerso tra Rai Pubblicità e Comune (che ha concesso per l’occasione a titolo gratuito il marchio del Festival), sarebbe nata l’idea di trasferire tra le mura del centro commerciale di Bussana i capi utilizzati per il gala che si terrà il 3 febbraio, in anteprima rispetto alla prima diretta tv dal palco dell’Ariston. In cambio The Mall, sponsor e quindi finanziatore del progetto, ha chiesto di allestire dentro l’outlet una mostra dal titolo “The fashion side of Sanremo”, aperta al pubblico, che prenderà il via, secondo le previsioni, alla fine del mese di gennaio per proiettarsi lungo tutto il mese di febbraio.

«L’obiettivo di una evento di tale portata, spiega l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, è di tentare di portare nella Città dei Fiori i protagonisti della televisione almeno un paio di giorni prima dell’inizio del Festival. Un tentativo volto a far diventare Sanremo ancora più attrattiva per i turisti e, in particolare, per i clienti del nostro Casinò».