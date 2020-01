Imperia. Il corso Geometri – Cat del Ruffini si è dotato di un nuovo importante mezzo tecnologico, un drone, per stare sempre al passo con le nuove tecnologie e formare futuri tecnici preparati alle sfide del futuro.

Il drone, mezzo utilizzabile nel campo della topografia, principale ambito di studio del corso Geometri-Cat, verrà usato dagli studenti del corso per realizzare un importante progetto di monitoraggio del torrente Caramagna, nell’ambito del più ampio progetto di “Service Learning”, alla quale la scuola partecipa con tutti i suoi corsi di studio.

Per le prime settimane gli allievi delle classi 3 e 4 Cat utilizzeranno le lezioni pratiche di topografia per prendere confidenza con il mezzo aereo, con le principali regole per la sicurezza in volo e regolamenti, successivamente si passerà all’uso della fotocamera integrata per realizzare ortofoto e monitorare lo stato del torrente Caramagna.

Il corso Geometri-Cat forma tecnici preparati nell’uso delle principali tecnologie utilizzate in ambito edilizio, dalle stazioni totali a specifici softwares per la modellazione 3D e per il disegno al Computer.

Per maggiori informazioni sul corso è possibile chiamare la scuola al n° 0183-660030, per organizzare eventuali visite personalizzate ai laboratori e alla strumentazione in dotazione alla scuola.