Sanremo. Secondo appuntamento del 2020 per Venticinque note: gli happening culturali organizzati dal Club Tenco durante tutto l’anno presso la sede del club. E’ in programma, infatti, domenica 26 gennaio, lo showcase del musicista Ivan Talarico dal titolo “Un elefante nella stanza”.

Ivan Talarico è un cantautore e poeta, che unisce il linguaggio della canzone alla poesia, al teatro e al gioco. Apparentemente serissimo, è protagonista di una performance che fa ridere nonostante le sue intenzioni.

“Un elefante nella stanza” è il titolo del suo ultimo disco, uscito a maggio per l’etichetta Folkificio, le cui canzoni saranno eseguite insieme a brani che da anni porta in concerto in tutta Italia, con la sua chitarra, tra teatri, locali, librerie, case, etc.

Sono “canzoni leggere come nuvole in un giorno di pioggia”, che affrontano con determinazione, poesia e ironia la realtà che ci circonda e ci invade, passando dall’incomprensione (di coppia, ma anche con gli altri e soprattutto con se stessi) all’impossibilità di vivere senza paure, dalla natura effimera e volubile dell’amore al fallimento degli ideali, alla consolazione delle piccole cose.

Ivan Talarico, cantautore, poeta, teatrante, ha pubblicato due libri di poesie con Gorilla Sapiens Edizioni, è stato ospite al Premio Tenco, vincitore e miglior testo a Musicultura. Ha scritto e interpretato cinque spettacoli teatrali con la sua compagnia “DoppioSenso Unico” e numerosi reading con lo scrittore Claudio Morici, portandoli in scena in molti teatri e spazi italiani. Il suo ultimo concerto “Il mio occhio destro ha un aspetto sinistro” ha debuttato a gennaio al Teatro Vascello registrando un sold out ed è stato in tour in giro per l’Italia. A gennaio 2019 ha debuttato all’Auditorium Parco della Musica con Claudio Morici. A maggio è uscito il suo primo disco “Un elefante nella stanza” per l’etichetta Folkificio. Nel tempo libero scioglie ghiacciai a scopo ludico.

L’incontro è previsto per le 18.30 nella sede del Club Tenco, ex magazzino ferroviario, lungomare Italo Calvino. Ingresso libero.