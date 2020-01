Imperia. «Approdo in Forza Italia? Mi hanno dato in partenza per altri lidi, ma, al momento, resto dove sono a fare il consigliere di maggioranza».

Umberto Bellini consigliere della maggioranza che a Sanremo sostiene il sindaco Alberto Biancheri, allontana le voci di un suo ingresso in Forza Italia. Almeno per ora, quindi, non sembra intenzionato a cedere al corteggiamento del neo commissario provinciale Simone Baggioli, suo collega sui banchi del consiglio comunale della Città dei fiori, ma in minoranza.

Sulla sua presenza al convegno di ieri sera organizzato da Polis, l’associazione politica del sindaco del capoluogo Claudio Scajola all’Auditorium della Camera di Commercio, Bellini spiega: «Sono qua come iscritto a Polis e grande amico dell’ex ministro».