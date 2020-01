Tutti con il naso all’insù stasera per l’eclissi lunare di penombra

Perinaldo. Tutti con il naso all’insù, stasera, per osservare (cielo terso permettendo) una bella eclissi lunare.

Ecco come la descrivono quelli di ”Osservatorio Sideralmente”. “L’eclissi lunare di penombra di questa sera. Come scritto in precedenza non si tratta di un fenomeno “altamente scenografico”: un lieve “velo” della penombra generata dalla Terra scorrerà sulla superficie del nostro satellite. L’eclisse inizierà alle 18:08 e culminerà alle ore 20:10. Se il cielo è sereno non mancate di dargli uno sguardo”.