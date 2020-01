Imperia. I roghi appiccati per bruciare sulle spiagge i legni portati dalle mareggiate di fine anno stanno iniziando ad infastidire, non poco, gli imperiesi. Dalle spiagge del Prino, in particolare, salgono colonne di fumo che si spandono fino a Porto Maurizio. «Il fumo raggiunge anche le colline – dicono alcuni residenti – Ci stiamo intossicando».