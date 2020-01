Troppo cloro nelle tubature, mezza Taggia rimane senza acqua potabile

Taggia. L’acqua che sgorga dall’acquedotto Tusi (gestito da Rivieracqua) non è potabile. Lo dice una nota della ASL 1 Imperiese dopo che l’Arpal ha comunicato che, campioni di liquido prelevati dopo l’attività di clorazione della “Vasca Tuvi” e presso la “Fontanella di Via Mazzini”, hanno superato i parametri microbiologici.

Ed è così che il sindaco Mario Conio, con un’apposita ordinanza, ha disposto che il consumo, per uso alimentare, dell’acqua in questione possa avvenire solo previa bollitura. Le abitazioni e gli esercizi commerciali coinvolte dal divieto sono quelli che sorgono a nord del cimitero comunale.

Sarà poi la società concessionaria Rivieracqua scpa a dover intervenire, sempre secondo quanto scritto nell’ordinanza, per riportare la situazione alla normalità. CLICCA QUI per vedere le zone di Taggia dove l’acqua non è potabile.