Trofeo dei Territori 2020, gli atleti imperiesi convocati

Imperia. Diversi atleti imperiesi dell’anno 2006 sono stati convocati a partecipare alla prima tappa del Trofeo dei Territori 2020, che andrà in scena al Palasport A. Berruti di Finale Ligure (SV), in via Per Calice, domenica 2 febbraio alle 13. Le gare inizieranno alle 14.30.

Per la rappresentativa maschile sono stati convocati:

– Filippo Migliore della Nuova Lega Pallavolo Sanremo

– Alessio Balbis della Nuova Lega Pallavolo Sanremo

– Mattia Michaele Cueva Condor della Sdp Mazzuchelli Sanremo.

Sono convocate per la rappresentativa femminile:

– Beatrice Carnabuci della Maurina Volley

- Alice Cataldo dell’Asd Nuova Lega Pallavolo Sanremo

– Martina Breviario dell‘Asd Nuova Lega Pallavolo Sanremo

- Beatrice Borrelli della N.S.C. Imperia. Dopo vari step di qualificazioni, per il 2° anno consecutivo è entrata a fa parte delle migliori 14 atlete selezionate tra tutte le pallavoliste delle due province di Imperia e Savona.