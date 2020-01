Triora, salvata la donna ferita in montagna. E’ rimasta incosciente per ore prima di allertare i soccorsi

Triora. E’ stata recuperata nella notte, la 33enne genovese rimasta ferita ieri durante un’escursione in montagna. A causa di una lastra di ghiaccio, la donna è scivolata sul passo della Valletta, tra il monte Grai e il monte Pietravecchia, riportando un grave trauma facciale e la probabile frattura di un ginocchio. Stando a quanto ricostruito fino a ora, l’incidente è accaduto intorno alle 15 di mercoledì 8 gennaio. Ma l’escursionista, che cadendo ha perso conoscenza, è riuscita ad allertare i soccorsi solo intorno alle 20,30: per diverse ore, infatti, la donna è rimasta incosciente.

Per soccorrerla si sono mobilitati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo e quelli del nucleo SAF (speleo alpino fluviale) di Imperia, i volontari del Soccorso Alpino di Sanremo, un equipaggio della Croce Rosse e il personale sanitario di Alfa3.

Quando i soccorritori sono giunti sul posto, la 33enne era quasi in ipotermia, ma grazie all’intervento messo in atto per salvarla, non è più in pericolo di vita.