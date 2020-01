Triora, incendio boschivo minaccia abitazione. Cane dà l’allarme

Triora. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 3 in località Bregalla, a Triora, per domare le fiamme divampate in un bosco che minacciavano un’abitazione. A lanciare l’allarme, abbaiando, è stato il cane degli inquilini che si sono svegliati per i guaiti del loro animale e hanno chiamato i soccorsi dopo aver visto il rogo nei pressi della loro abitazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che in poco tempo hanno spento le fiamme.

Accertamenti sono in corso per risalire all’origine del rogo. Non si esclude il dolo.