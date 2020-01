Treni, scioperi e guasti: non c’è pace per i pendolari trasfrontalieri

Ventimiglia. Non c’è pace per chi utilizza il treno per recarsi al lavoro dall’Italia alla Francia (e viceversa). In serata si sono registrati ritardi anche di ore dovuti in parte ai vari scioperi proclamati in Francia per protestare contro la riforma delle pensioni, in parte a guasti di natura elettrica sulla linea.

Chi tentava di tornare a casa è stato costretto a una vera e propria odissea, con repentini cambi di binari e di convogli. E non è tutto. Code anche sulle strade: da Roquebrune a Carnoles il traffico in direzione Italia scorre lentissimo.