Sanremo. Professionalità e prodotti di qualità serviti nel cuore della Città dei Fiori. È la Trattoria del porto da Nicò, storico ristorante sanremese, capace di unire in un mix perfetto i sapori delicati della Liguria e quelli decisi della Calabria, elemento chiave di un successo che va avanti ininterrottamente dal 1935.

Il ristorante della famiglia Nicò-Martino, gestito dai due fratelli Raffaele e Marco, ha casa in piazza Bresca, oggi zona centrale della movida Sanremese, ma un tempo profondamente diversa: «Piazza Bresca è cambiata parecchio negli ultimi anni – racconta il titolare Raffaele – e anche durante la settimana del Festival continua a cambiare. Quando ero bambino eravamo pieni di pescherie e magazzini, adesso abbiamo tanti pub, bar e ristoranti». Un luogo giovanile e moderno, ma che grazie alla trattoria gestita dai fratelli Martino mantiene viva la parte storica della città, portando avanti la tradizione con attenzione e cura al dettaglio.

A pochi giorni dal 70° Festival di Sanremo, la Trattoria del porto da Nicò è nuovamente pronta ad aprire le proprie porte ad addetti ai lavori, turisti e ai tanti personaggi famosi che, come ogni anno, non possono fare a meno di gustare le prelibatezze del luogo nel suo ristorante più celebre e rinomato: «Durante la settimana del Festival abbiamo una calca importante: fotografi, giornalisti, chi va a caccia di autografi e foto in base al Vip che ospitiamo in quel momento. C’è molta ressa, è una settima impegnativa in cui il lavoro cambia nella sua dinamicità, alcune volte per esigenze lavorative bisogna essere più rapidi, per questo proponiamo proponiamo un menù più mirato».

Presso la Trattoria del porto da Nicò non è difficile trovare come proprio vicino di tavolo un personaggio celebre, giunto in città per prendere parte alla kermesse canora: «A loro disposizione abbiamo sale e zone riservate. I personaggi che ricordiamo in modo particolare sono Fabrizio Corona, accompagnato da Belen Rodriguez e dalla sorella Cecilia, e Toto Cutugno che da noi è un affezionatissimo, un nostro habitué».

Piatto simbolo del locale: il brandacujun che, in seguito alla partecipazione al programma “Quattro ristoranti” con Alessandro Borghese, è tra le pietanze preferite dai clienti: «È presente su quasi tutti i tavoli, dopo il programma televisivo ha preso ancora più piede rispetto a prima, diventando il piatto favorito da tanti».

A pochi giorni dal Festival cosa possono aspettarsi gli amanti della buona cucina? Top secret, fanno sapere i gestori: «Per scoprire cosa stiamo preparando dovete venire a trovarci!».

(Regia Jacopo Gugliotta)