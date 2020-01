Imperia. «L’opera è stata inserita nelle 18 priorità assolute nazionali, quindi ci troveremo tutti insieme, sindaci, amministratori, Camere di Commercio, privati e tecnici per dare l’ultima spinta». Il sindaco di Pieve di Teco Alessandro Alessandri dà appuntamento a domenica 19 gennaio alle ore 14.30 al teatro “Salvini” per la presentazione del progetto definitivo del traforo Armo-Cantarana.

«Sarà anche il giorno giusto – prosegue Alessandri – per discutere, appunto, di quella che mi piace chiamare variante Pieve di Teco-Ormea e anche del tratto Pontedassio- ingresso autostrada Imperia Est. Se si fa qualcosa deve essere per il bene di tutti. La nostra viabilità è legata al Piemonte, penso, appunto alla 28, alla Statale 20, alla 29, alla Savona-Torino, ci sono tutte le condizioni per fare il punto non solo sul traforo».

All’incontro parteciperanno rappresentanti delle Camere di Commercio di Cuneo e delle Riviere di Liguria, le Regioni Piemonte e Liguria, i direttori dei ministeri interessati, dell‘Anas.

«L’auspicio finale è che dopo giorni della solidarietà all’entroterra durante le allerte e le frane non arrivino quelli dell’abbandono», conclude Alessandro Alessandri.