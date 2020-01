Tiro con l’arco, un anno di buoni risultati per gli Arcieri Imperiesi San Camillo

Imperia. Il 2019 per gli Arcieri Imperiesi San Camillo, presenti sul territorio imperiese dal 1980, è stato un anno ricco di partecipazioni importante a livello nazionale: la presenza costante di istruttori qualificati, che hanno lavorato con impegno con ogni atleta e hanno saputo creare un clima motivate e incoraggiante soprattutto tra le giovani leve di arcieri, ha svolto un importante opera anche a livello preventivo e formativo.

Di seguito ricordiamo le partecipazioni più importanti che riempiono di orgoglio la società:

– Tre titoli sono stati ottenuti al Campionato Regionale Indoor disputato a Genova il 3 febbraio: Lazzarini Paolo per Arco Olimpico Ragazzi Maschile, Bortolossi Edis per Arco Compound Master Maschile e Massa Matteo per Arco Compound Allievi Maschile.

– Presenti anche al Campionato Italiano Indoor a Squadre con le Juniores Barbarino, Volante, Muschietti.

– Due primi posti ottenuti sia alla fase invernale sia alla fase estiva del Trofeo Pinocchio, selezione regionale: uno per Cassini Giacomo (Arco Olimpico Ragazzi maschile) e per Dulbecco Eleonora (arco Olimpico Ragazzi Femminile).

– Ottimo secondo posto per Barbarino Gaia (Arco Olimpico Allievi Femminile) alla seconda fase del trofeo Doni a Riccione.

– Una buona presenza anche nel gruppo regionale che ha partecipato alla Coppa Italia delle Regioni: su 14 atleti liguri, 6 sono stati convocati dalla società imperiese. Anche al Trofeo Pinocchio Fase nazionale, degli 11 convocati per la Liguria, 2 atleti sono stati chiamati tra i Ragazzi Imperiesi.

– Eccellente secondo posto per Bortolossi Edis al Campionato Italiano 3D disputato a Finale Ligure a fine giugno.

– 5 titoli regionali e 1 primo posto al Campionato Regionale Targa di luglio: Barbarino Gaia, Muschietti Lisa, Lazzarini Paolo, Ghilino Alessia, Bortolossi Edis e Massa Matteo.

– Ottima anche la partecipazione degli Imperiesi qualificati ai Campionati Italiani Tiro di Campagna: Dulbecco Eleonora (che ha ottenuto la medaglia d’argento per Arco Olimpico Ragazzi Femminile), Ghilino Alessia (stessa categoria, classificata quarta), Zunino Mirko, Ferri Guido e Piccioli Riccardo: questi ultimi per arco nudo.

– Barbarino Gaia al Trofeo Città di Montalcino, competizione composita di alto livello, ad agosto ha realizzato due podi: sabato 10 agosto medaglia oro e domenica 11 medaglia argento. Conseguita anche la qualificazione ai Campionati Italiani Targa a Lignano Sabbiadoro a settembre per Barbarino Gaia e Lazzarini Paolo.

– Per la stagione indoor 2019/2020, iniziata a settembre e tuttora in corso, si sono susseguiti una serie di ottime posizioni sia nelle gare in Liguria sia fuori regione. Ancora per Cassini Giacomo primo posto a Cherasco a ottobre e terzo posto a Santa Vittoria d’Alba a novembre; per Ghilino Alessia primo posto a Fossano a dicembre; secondo posto a Fossano per Volponi Simona; per Bortolossi Edis terzo posto a Santa Vittoria d’Alba.

«Già in programma altri importanti appuntamenti a livello nazionale, oltre quelli provinciali e regionali. Per il

momento, buone frecce a tutti per il nuovo anno» – fanno sapere gli Arcieri Imperiesi San Camillo.