Sanremo. A causa della palestra Colombo di Sanremo troppo piccola e quella del Liceo Sport Arma Taggia ormai fatiscente da diversi anni, la kermesse si è svolta nel Palazzetto di Santo Stefano al Mare.

Pur essendo Sanremo e Taggia città più blasonate ed estese la squadra del T.T. Regina Sanremo Taggia è traslocata nella ridente località di Santo Stefano al Mare per ospitare una manifestazione ad alto livello agonistico e di richiamo turistico dove la palestra locale ha ricevuto gli elogi delle formazioni pervenute all’importante appuntamento.

Le sportive “principesse” del Tennistavolo Regina, seguite sui piccoli campi verdi dal tecnico Stefano Beverini, sono le agoniste Maya Pino, Giuseppina Volpi e Francesca Brea.

Con l’inizio delle giornate di ritorno del campionato a squadre di serie “B” femminile 2019-2020 il Tennistavolo Regina cede la leadership e di conseguenza “addio sogni di gloria” per un’eventuale promozione alla serie “A” per l’anno agonistico 2020-2021, ma ogni sforzo sarà messo in gioco per salvaguardare una prestigiosa posizione di élite.

Le gare si sono svolte sotto l’attenta direzione del giudice arbitro Cuatto Gian Beppe di Torino coadiuvato dagli arbitri Cristina e Patrizia Casazza “sorelle” di Lavagna.

Dopo la consegna del gagliardetto sociale, da parte del presidente del sodalizio organizzatore Raffaele Regina, a tutte le formazioni convenute, ecco di seguito i responsi del concentramento svoltosi nei giorni scorsi:

– T.T. Cortemaggiore con Benassi Alessandra, Solis Villao Nathalia e Dela Cruz Shanaia ha schiacciato il T.T. Chiavari di Rovido Giorgia, Formaggio Federica e Pasti Sonia con un secco 4/0.

– Athletic Genova Uno con Mirisola Joanna, Sobrero Giulia e Cuturilo Maja ha battuto il T.T. Regina di Pino Maya, Brea Francesca e Volpi Giuseppina con il punteggio di 4/1.

– Athletic Club Sette con Siccardi Laura, Ragusa Clelia e Lavoratti Carlotta supera il Bordighera di Caramagna Francesca, Chiappori Silvia e Muraro Valeria con il risultato finale di 4/1.

– Athletic Club Sette strapazza il T.T. Chiavari per 4/0.

– T.T. Regina Sanremo pareggia contro il Bordighera 3/3.

– Athletic Genova Uno pareggia con il T.T. Cortemaggiore 3/3.

Classifica al giro di boa: Athletic Genova Uno (Punti 10) T.T. Cortemaggiore (Punti 9) T.T. Regina (Punti 8) Athletic Club Sette (Punti 6) Bordighera (Punti 3) T.T. Chiavari (Punti 0).