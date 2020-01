Team Schiavetti Pallamano Imperia, vittoria in Provenza per la senior femminile

Imperia. Altra vittoria per la squadra senior femminile del Team Schiavetti Pallamano Imperia impegnata nel campionato dipartimentale francese, sabato scorso nella lunga trasferta in Provenza, contro l’Handball Le Luc, per 34 a 23.

Con quest’ultima partita si chiude la prima fase del campionato e le ragazze della San Camillo si aggiudicano il passaggio al livello superiore Poule Accession della seconda fase.

«Una partita che ci aspettavamo non impegnativa – commenta il coach Luca Martini – e che ci ha dato l’opportunità di lasciare ampio spazio a tutte le atlete, comprese le più giovani che stanno crescendo bene. Ci stiamo preparando alla seconda fase dove puntiamo a salire nel campionato di categoria superiore. Le nostre ragazze lo meritano e come società siamo fieri del loro impegno e dei loro risultati».

La seconda fase che inizia il primo week end di febbraio vedrà la conclusione verso la fine di maggio con la partita contro l’Antibes che probabilmente determinerà le sorti della classifica.

Formazione: Arianna Bocica, Dana Carcheri, Giorgia Convalle, Alessia Moisello reti 7, Alice Olivieri, Marianna Polimeno reti 4, Ksenija Susa reti 9, Beatrice Tortonesi reti 4, Maria Florencia Traverso reti 10. Allenatore Luca Martini. Dirigente Saul Convalle.