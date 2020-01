Taggia perde il Barrel On The Beach, l’evento equestre rimane senza spiaggia

Arma di Taggia. Salta l’edizione 2020 del Barrel On The Beach, nota manifestazione di richiamo europeo, attesissima da tutti gli amanti del Barrel Racing e Pole Bending che, solo a nel comune tabiese, hanno la possibilità di sfidarsi in una location decisamente suggestiva, a due passi dal mare.

A nulla sono valsi i tentativi dell’amministrazione Conio di provare a mediare la situazione, arrivata a promettere sostegno e contributi maggiori. La “condanna” sulla tappa di quest’anno è arrivata a causa dell’indisponibilità ad accogliere la manifestazione, per il mese di aprile in cui si sono tenute le precedenti edizioni, della spiaggia che ha ospitato l’evento fino a oggi (i Bagni Vittoria). Inoltre, la concomitanza nelle stesso periodo di altre fiere equestri, pregiudicherebbe un’ampia partecipazione di cavalieri e amazzoni.

A renderlo noto è lo stesso comitato promotore presieduto da Davide Baudino. Sul proprio sito ufficiale spiegano: «Diamo l’ufficialità di quanto emerso nell’ultimo periodo: l’edizione 2020 di Barrel On The Beach non ci sarà a causa di problemi organizzativi, primi fra tutti la disponibilità della location. Ci rivediamo nel 2021 pronti con tante novità e ancora più entusiasti!».