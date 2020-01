Taggia, Loris Guerrini avvia una raccolta fondi per partecipare al Campionato europeo e italiano 2020

Taggia. Il tabiese Loris Guerrini del Guerrini Racing Team avvia su Facebook una raccolta fondi per partecipare al Campionato europeo e italiano 2020

«Il 2019 per me è stato un anno pieno di soddisfazioni – racconta Loris Guerrini – Sono riuscito ad ottenere il mio primo titolo italiano vincendo quasi tutte le prove e ben figurando anche in pista con il secondo posto ottenuto con una wildcard a Varano dopo molti anni di stop».

«Per la stagione 2020 ci stiamo preparando a passare di categoria – svela – si correrà con un Yamaha tz250 gp nel campionato europeo salita e nel CIVS». «Purtroppo il cambio di categoria e il nuovo campionato è molto dispendioso ed è per questo che oltre a cercare sponsor con la mia associazione, chiedo un aiuto, anche piccolo, ma fondamentale per me. Le donazioni mi aiuteranno a comprare gomme, benzina e altre cose fondamentali. I fondi da trovare sono molti perciò chiedo ai miei amici, a chi mi supporta e a chi mi stima di darmi una mano per continuare a sognare di calcare le strade più belle del mondo. Grazie a tutti».

L’appello del giovane pilota di Taggia sul social network più noto del web invita, tutti coloro che vorranno, a fare anche solo una piccola donazione per dargli la possibilità di dire la sua anche nel 2020.