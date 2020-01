Taggia. E’ stato inaugurato questa mattina il “Punto Donna”, l’ultima creazione, in ambito sociale, dell’amministrazione pubblica tabiese. Inserito in un panorama provinciale nel quale sono diffusi i centri antiviolenza, esso si distingue per voler offrire un sostegno a tutto tondo non soltanto alle vittime di violenza, ma anche alle donne che dovessero trovarsi sole e in difficoltà economiche.

Leggi anche Rete assistenziale Taggia con Fidapa, Cna e Aidm per le donne del territorio

Iniziativa voluta fortemente dalla presidente del consiglio comunale Laura Cane, la “casa delle donne” ha trovato sede in un appartamento di proprietà comunale in via San Francesco, a due passi dalla caserma dei carabinieri del quartiere Levà. Un posto ideale per garantire tranquillità e dare un senso di sicurezza, a coloro che troveranno la forza di chiedere un aiuto.

A raccogliere le istanze provenienti dal territorio sarà la dottoressa Giannalisa Laiolo, affiancata da un mondo, quello del volontariato al femminile, che lavorerà a stretto contatto con le istituzioni per non lasciarne indietro nessuna. Per mettersi in contatto con lo sportello, il Comune ha messo a disposizione una numero di cellulare 334.2510807, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19, a cui risponderà una persona qualificata tenuta al massimo riserbo.

Presenti alla cerimonia inaugurale, che si è tenuta a palazzo Lercari, il sindaco Mario Conio, una folta rappresentanza delle forze dell’ordine e le referenti delle associazioni provinciali che hanno collaborato al progetto.