Taggia. La Asd Ginnastica Riviera dei Fiori continua ad essere impegnata su più fronti, e il calendario propone varie gare che la vedranno protagonista. Nel passato fine settimana si è svolta la 1ª prova del Campionato Regionale di Ginnastica Ritmica settore Silver LD ed LE, i livelli tecnici più alti. La gara ha visto un elevato numero di

partecipanti, costringendo la Federazione a sdoppiarla su due giorni, sabato 18 a Genova e domenica 19 a Quiliano.

I risultati delle otto ginnaste della Ginnastica Riviera dei Fiori sono stati ‘interessanti’. Nelle Senior 2 , gradino più alto del podio per Alice Frascarelli, l’atleta si conferma una delle ginnaste più tenaci e longeve in Italia in questa disciplina. Classe 91, nonostante abbia da tempo intrapreso la carriera di tecnico ed attualmente ricopre la carica di direttore sportivo della Riviera, riesce ancora a trovare le energie fisiche e mentali per scendere in pedana

ottenendo ottimi risultati.

di 8 Galleria fotografica Ginnastica Riviera dei Fiori









Altro podio per la Riviera con un bronzo nelle junior 1 conquistato da Giorgia Valastro, mentre nelle junior 3 Giulia Carrera ha ottenuto un 4° posto mancando il podio per soli 0,50 centesimi di punto. Bene anche le loro compagne Michela Andreoli 7ª nelle senior 1, Sonia Chekkour 12ª e Victoria Panetta 14ª nelle j2 , 12ª Sonia Pavani j1, e nelle allieve 3 9ª posto con miglior punteggio alle clavette e 2 al corpo libero per Sofia Alagna. I tecnici Breggion Daniela, Stabile Monia, Alice e Lorenza Frascarelli sono fiduciosi per la seconda prova in calendario il 15/16 febbraio presso il PalaRuffini di Taggia, organizzazione affidata alla Riviera.

Sempre la sezione ritmica sarà protagonista il 2 febbraio a Pietra Ligure con la 1ª Prova del campionato individuale LA/LB ed LC con 16 ginnaste iscritte. Nella stessa domenica, ma ad Albisola, esordio stagionale dell’artistica femminile impegnata nella 1 Prova Regionale della serie D. Trenta le nostre ginnaste, per comporre le 6 squadre nelle categorie allieve e junior LA ed LB. Per preparare la gara, sabato 25 si è svolto un collegiale in Sanremo, al quale, oltre alle nostre Tecniche Angelica Stella, Sonia Di Marcoberardino e Marzia Riccardi, e arrivata la gradita presenza di Eleonora Gabrielli, tecnico della Forza e Virtù di Novi Ligure, società da varie stagioni protagonista nel Campionato Nazionale di serie A.

Nonostante i problemi che certo non mancano per chi propone un’attività di alto livello nelle discipline quali la

ginnastica che necessita di palestre attrezzate e tecnici preparati, la società continua ad avere soddisfazioni e riconoscimenti. Per il trampolino elastico la ginnasta Sima Papone è stata inserita nei collegiali nazionali della FGI. L’obiettivo è la partecipazione alla prova di Coppa del Mondo di Brescia e ai Campionati Europei juniores in programma ad inizio maggio in Svezia. L’esperienza sarà gratificante per la giovane ginnasta e lo staff tecnico societario che la seguirà in questa ‘avventura’.

Anche la ritmica in questo momento ha una giovanissima ginnasta della categoria allieve, Eleonora Oggero, che è

entrata stabilmente nei collegiali regionali e si sta avviando in un’ interessante percorso che favorirà la sua

crescita e quella del numeroso vivaio che questa sezione da anni porta avanti.