Taggia, a Villa Boselli va in scena la premiazione del concorso di poesia “Ossi di seppia”

Taggia. Per sabato 1° febbraio, sono attese in Arma di Taggia, presso la Villa Boselli, circa 200 persone, tra autori, ospiti e accompagnatori, e quasi tutti provenienti da fuori Regione.

Causa di questa invasione pacifica è la festa degli “Ossi di seppia”, dove sono previste, a partire dalle 16, la premiazione vera e propria della ventiseiesima edizione del concorso di poesia, e a seguire un Reading, lasciando il microfono a disposizione di chiunque voglia leggere o esprimersi sulla letteratura, dando maggiore spazio agli autori che hanno attraversato l’Italia per raggiungere la cittadina ligure.

La classifica assoluta:

Sezione A – poesia singola

Fabrizio Sani

Nasce nel 1994 ad Arezzo. Laurea in Arti e scienze dello spettacolo alla Sapienza, prossima alla laurea la Magistrale in Editoria e scrittura nello stesso ateneo. Ha al suo attivo due pubblicazioni.

Sandro Olimpi

Vive a Fermo, nelle Marche. Pubblicazioni in varie riviste (Alias, Bis, Cronache, Silarus, Wimbledon, Contatto…);varie antologie (Poeti della Sesta Generazione, Vivere per scrivere…); traduzione in inglese in INVERSE, italian Poets in Traslation del 2015 (John Cabot University), volume singolo “Cinque quarti. Banlieue” (Roma).

Giuseppe Settanni

Nasce a San Giovanni Rotondo, in Provincia di Foggia nel 1981, vive a Fano, nelle Marche. Laureato in Giurisprudenza, è avvocato e docente universitario. Ha al suo attivo più pubblicazioni.

Pietro Pisano

Nasce ad Ascoli Piceno nel 1979. Si è laureato in lettere moderne nell’anno 2011/2012 con una tesi sul romanzo di Rilke,” I Quaderni di Malte Laurids Brigge”. Ha al suo attivo alcune pubblicazioni.

Sezione B – insieme di poesie

Massimo Autieri

Nato a Ischia nel 1960. Dopo la maturità classica si forma con gli studi di Fisica e Informatica. Inizia a scrivere all’età di 10 anni, e dal 1987 iniziano ad arrivare i Premi ed i riconoscimenti, tra i quali il Leopardi ed il Montale. Nel 2016 ottiene il primo Premio al Festival Letterario “Canzo Racconta” del Triangolo Lariano, giudicato da Maurizio Cucchi. Al suo attivo diversi romanzi e raccolte poetiche pubblicate. L’ultima pubblicazione “Questo silenzio così dirompente e fragile”, 2017, con prefazione di Maurizio Cucchi.

Claudia Piccinino

Nata a Lecce, attualmente vive e insegna in Emilia Romagna. Presente in varie antologie, anche all’estero (India, Malesia, Singapore, Turchia, Usa, Polonia, Cina). E’ membro di giuria in numerosi premi letterari nazionali e internazionali. È Direttore per l’Europa del Word Festival Poetry; ambasciatrice culturale di Istanbul Sanat Art Association; membro della consulta immigrazione italiani all’estero per AIM.

Debora Di Carlo

Nata nel 1993 a Torino, dove ha frequentato il Liceo Classico Massimo D’Azeglio. Nel 2019 ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino, sognando di diventare Neuropsichiatra infantile. Abita in una piccola città nella periferia metropolitana e coltiva fin dall’adolescenza la passione per la poesia e la scrittura.

Mara Pardini

Nata Sanremo nel 1978. Laureata in lettere moderne all’Università di Genova con la tesi “Montale critico e la poesia italiana del Novecento “. E’ giornalista pubblicista e da anni cura la comunicazione istituzionale del Comune di Sanremo. Ha scritto articoli e saggi per diverse riviste culturali, tra le quasi si ricordano le importanti “Resine ” e “Stilos”. Attualmente ha una rubrica dal titolo “Buona Lettura” su “La poesia e lo spirito”. Ha curato il numero monografico della “Riviera Ligure” (Fondazione Mario Novaro) dedicato a Francesco Pastonchi, ha collaborato alla cura della mostra “Lalla Romano fra scrittura e immagini della Liguria.