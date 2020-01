Genova. Sulla piattaforma Rousseau sono stati pubblicati i nomi dei candidati alle “regionarie“del Movimento 5 Stelle.

In 11 si contenderanno a suon di voti sul web la nomination alla presidenza della Regione, purché non vada in porto l’alleanza col Pd e si viri su un altro profilo.

Tra i candidati c’è l’imperiese Silvia Malivindi, 37 anni, avvocato con specializzazione in diritto internazionale, già candidata alle europee, consigliere comunale pentastellata dal 2013 al 2018 in Comune a Ventimiglia.

Gli altri candidati sono Alice Salvatore, consigliere uscente, 37 anni; Mario Maturanza (59 anni) chirurgo; Andrea Boccaccio (49 anni) Fabio Tosi (41 anni) consigliere uscente; Andrea Weiss (36 anni) dirigente medico; Rodolfo Sanna (49 anni) informatico; Gabriele Chiono (46 anni) titolare agenzia immobiliare; Raffaele Rizzo (47 anni) avvocato; Andrea Sebastian Pesce (42 anni) Ufficiale Marina Militare; Oscar Giacomo Felice Lapina, 49 anni, ingegnere.