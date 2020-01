Studentessa precipitata a Capo Nero, tunisino a processo a febbraio

Imperia. Si aprirà il 4 febbraio il processo che vede sul banco degli imputati Zied Yakoubi: il 33enne tunisino rinviato a giudizio dal gup Massimiliano Botti con l’accusa di tentata violenza sessuale, lesioni colpose e spaccio di stupefacenti. Yakoubi era inizialmente accusato del tentato omicidio di Alena Sudokova, 22enne studentessa tedesca di origine russa, precipitata, il 31 luglio 2018, da una roccia a picco sul mare, in località Capo Nero a Sanremo.

Il giudice ha rigettato l’istanza di rito abbreviato condizionato – all’audizione della parte offesa – chiesta dal difensore dell’imputato, Mario Ventimiglia.

Secondo il pm Barbara Bresci, infatti, avrebbe ceduto una dose di stupefacenti alla ragazza. Nel corso dell’interrogatorio, Yakoubi ribadì di non aver voluto far del male alla ragazza, così come ha ribadito di non aver voluto violentarla, ma ha giustificato il fatto che la giovane sia scappata, finendo nel dirupo, dicendo che potrebbe essersi spaventata sentendo il tono forte della proprio voce. Anche Zied, così come Alena, afferma di avere dei vuoti di memoria.