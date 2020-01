Imperia. «Ci troviamo ad accudire 700 chilometri di strade senza nessun cantoniere e con piccolissime risorse».

Il vicepresidente della Provincia con delega alla Viabilità Luigino Dellerba lancia l’allarme sulle strade provinciali in particolare per quanto riguarda i collegamenti tra le vallate dell’entroterra.

Il tema è stato riproposto in occasione del vertice dei sindaci sull’emergenza infrastrutture.

«Prima dell’entrata in vigore della legge Delrio che ha ridimensionato le province in taluni casi mantenendo le competenze ma sottraendo le risorse si poteva assegnare lo sfalcio e la pulizia delle cunette agli agricoltori, oggi non è più possibile. Mi auguro che si possa ritornare al regime precedente», conclude Dellerba.