Strada che porta al penitenziario di Sanremo, Sinappe: «E’ nell’abbandono totale, a rimetterci sono i baschi azzurri»

Sanremo. «Interveniamo ancora un’ennesima volta per lamentare vibratamente la condizione della strada che porta dal cimitero di valle Armea al penitenziario di Sanremo. Domenica mattina intorno alle 8 ancora un grave incidente è capitato ad un nostro collega mentre si accingeva a prendere servizio a bordo della propria moto nella solita e maledetta strada, da anni trascurata dal Comune di Sanremo» – fa sapere il vice segretario regionale per la Liguria di Sinappe Michele Balestra.

«Nonostante i grandi discorsi nell’ultima campagna politica locale, la strada rimane ancora oggi nell’abbandono totale tra buche e assenza di illuminazione nonché mancante di parapetti di protezione. A rimetterci come al solito, per l’elevato rischio sono i baschi azzurri del corpo che transitano sia con i propri mezzi che con quelli dello stato per i vari servizi di scorta che quotidianamente svolgono.

Dopo le piogge insistenti del mese scorso la strada si presenta davvero un campo di “pomodori”, anche se questa volta è andata bene al collega transitante non sappiamo per le prossime volte cosa accadrà» – dichiara il vice regionale sinappe Michele Balestra.